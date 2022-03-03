В Турции отменили ношение медицинских масок

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – При наличии достаточной вентиляции и возможности соблюдать социальную дистанцию необходимость использования защитных средств в виде масок отпадает, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

На брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе и в хорошо проветриваемых помещениях.

«Нам больше не нужно носить маски на улице. Но этот медицинский атрибут не уходит из нашей повседневной жизни. Мы по-прежнему должны использовать средства защиты в закрытых помещениях, где не соблюдается соответствующая дистанция. В тесных помещениях, в салонах самолетов и автотранспорта, в зрительных залах, в медицинских учреждениях и учебных заведениях маску все же придется надеть. При этом пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется обезопасить себя ношением масок», - отметил министр.

Кроме того, в стране утвердили и другие послабления антиковидных правил.

Теперь в случае выявления менее двух заразившихся среди учащихся, класс не будет закрывается на карантин, и остальные дети смогут продолжить обучение в школах, не уходя на самоизоляцию.

При отсутствии у людей каких-либо симптомов коронавируса забор анализов на ПЦР-тест осуществляться не будет. Контактировавшие с инфицированными COVID-19 и не имеющие признаков болезни, могут не изолироваться от общества. Однако, если человек все же заразился и болезнь протекает в легкой форме, то ему будет достаточно изоляции сроком до 7 дней, без повторного ПЦР-тестирования после выздоровления.

Наряду с этим, в Турции начиная со следующей недели будет осуществляться вакцинация населения отечественной вакциной TURKOVAC уже во всех медицинских учреждениях страны, в том числе и у личных семейных врачей.

Также правительством отменено использование системы уникального HES-кода, подобной приложению ASHYQ в Казахстане, которая позволяет отследить перемещения лиц, больных коронавирусом. Тем самым, людям больше не нужно будет предъявлять его при входе в помещения и посещении мероприятий.

Со слов министра, Турция была одна из первых стран, которая на раннем этапе эпидемического процесса предприняла все необходимые меры и в результате чего, обеспечила наименьшее количество пострадавших от пандемии.

По данным министерства здравоохранения Турции, за последние сутки в стране проведено 407 536 тестов на COVID-19, из них 56 780 человек дали положительный результат, 189 человек скончались, а число выздоровевших составило 68 268 человек.

В то время как, 85,12 % населения в возрасте от 18 лет и старше полностью вакцинированы, а доля тех, кто получил только первую дозу составляет 92,95 %. Общее количество вакцины, введенной людям по стране увеличилось до 145 801 884 доз.

По-прежнему такие провинции страны, как Османие, Орду, Амасья, Мугла, Кыркларели, Чанаккале, Эскишехир, Балыкесир, Зонгулдак и Маниса лидируют с самым высоким уровнем вакцинированных, получивших по меньшей мере две дозы вакцины. В юго-восточной части республики в провинциях Шанлыурфа, Батман, Сиирт, Диярбакыр, Бингёль, Муш, Мардин, Битлис, Агры и Элязыг люди вакцинируются менее активно.