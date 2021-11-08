В Турции открыли крупнейшую ГЭС в регионе

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На юго-востоке Турции с участием президента страны Р. Эрдогана состоялось открытие крупнейшего водохранилища и гидроэлектростанции «Илису» на реке Тигр, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как отмечают эксперты, с точки зрения вырабатываемой мощности данные сооружения станут четвертыми по величине в Турции после плотин «Ататюрк», «Каракая» и «Кебан».

Высота строения составляет 135 метров от фундамента, объем насыпи 24 млн кубических метров, а длина 2 тыс 327 метров. Конструкция представляет собой каменно-насыпную возвышенность с бетонным фасадом и занимает первое место в мире по объемам заполнения и длины. Имея емкость хранения 10,6 млрд кубометров «Илису» занимает третье место по объему хранения в Турции после плотин «Ататюрк» и «Кебан».

Введенная в эксплуатацию 19 мая 2020 года первая турбина ГЭС за счет производства энергии в экономику страны принесет три млрд турецких лир. В том же году, с вводом в эксплуатацию дополнительных пяти турбин, электростанция вышла на полную мощность. На данный момент она произвела 3,7 млрд кВт/ч электроэнергии и принесла в бюджет 2,6 млрд лир.

Планируется, что станция будет производить 4% от всей электроэнергии в стране.

Однако, по мнению экспертов, ввод в эксплуатацию плотины негативно отразится на экологии и экономическом положении соседних стран — Сирии и Ирака.

Уровень воды в реках Тигр и Евфрат может значительно снизиться, из-за чего в этих странах возможен дефицит воды.

Строительство плотины началось в 2006 году в рамках проекта Юго-Восточной Анатолии.

В церемонии открытия принял участие президент Турции Р. Эрдоган, министр сельского и лесного хозяйства Б. Пакдемирли, представители Главного управления государственного водного хозяйства и местные исполнительные органы.

«Мы должны защищать водные ресурсы и эффективно использовать их, а также эффективно управлять ими», — заявил турецкий лидер Р. Эрдоган в своей речи.

Стоимость проекта «Илису», включая строительство плотины, переселение местных жителей, сохранение исторических и культурных ценностей составляет около 20 млрд лир. Прогнозируется, что АЭС будет производить 4,12 млрд кВт/ч энергии ежегодно.