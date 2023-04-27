В Турции опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг сообщения в соцсетях о перенесенном им инфаркте и госпитализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфорамцию Центра в Twitter.

Администрация президента также отвергла слухи об ухудшении здоровья турецкого лидера.

«Мы категорически отвергаем эти безосновательные утверждения о здоровье президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент примет участие в открытии атомной электростанции завтра в формате видеоконференции», - говорится в заявлении администрации, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Ранее турецкий президент отменил все публичные выступления, запланированные на 27 апреля. Как сообщает trthaber.com, Эрдоган заявил, что отменил запланированные на среду публичные выступления по совету врачей и будет восстанавливаться дома. Вечером во вторник прямой телеэфир с президентом был сокращен из-за его недомогания. По словам турецкого лидера, недуг вызван желудочным гриппом.