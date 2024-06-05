В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов

В Павлодаре провели необычный фестиваль. В День государственных символов на набережной организовали концерт, а рядом со сценой всем желающим наносили аквагрим – рисунки в виде казахстанского флага, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Как и по всей стране, в Павлодаре 4 июня утром прошла церемония поднятия флага. На вечер была запланирована неформальная часть.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Прямо на городской набережной горожанам раздавали казахстанский шоколад и открытки, попутно напоминая павлодарцам, что за праздник отмечают в нашей стране 4 июня.

Фото: Наталья Зинчеко/Kazinform

На сцене под открытым небом выступили творческие коллективы, исполняли они патриотические песни, посвященные любви к Родине. В том числе – современные и популярные у молодежи.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Фишкой праздника стала площадка, где работали четверо аквагримеров. Десятки павлодарцев захотели украсить свои лица изображением казахстанского флага, малышам рисунки стилизовали и украшали блестками. Все это – бесплатно, чтобы поддержать атмосферу праздника.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform