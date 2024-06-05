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    05:15, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В Павлодаре провели необычный фестиваль. В День государственных символов на набережной организовали концерт, а рядом со сценой всем желающим наносили аквагрим – рисунки в виде казахстанского флага, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Как и по всей стране, в Павлодаре 4 июня утром прошла церемония поднятия флага. На вечер была запланирована неформальная часть.

    День госсимволов в Павлодаре
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Прямо на городской набережной горожанам раздавали казахстанский шоколад и открытки, попутно напоминая павлодарцам, что за праздник отмечают в нашей стране 4 июня.

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинчеко/Kazinform

    На сцене под открытым небом выступили творческие коллективы, исполняли они патриотические песни, посвященные любви к Родине. В том числе – современные и популярные у молодежи.

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Фишкой праздника стала площадка, где работали четверо аквагримеров. Десятки павлодарцев захотели украсить свои лица изображением казахстанского флага, малышам рисунки стилизовали и украшали блестками. Все это – бесплатно, чтобы поддержать атмосферу праздника.

    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform
    В цвета флага раскрасили лица павлодарцам в День госсимволов
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

     

    Теги:
    Праздник Регионы Казахстана Павлодар День госсимволов РК Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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