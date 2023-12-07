В центре Брюсселя произошла стрельба

По данным полиции коммуны Иксель Брюссельского столичного региона, в среду вечером в центре бельгийской столицы произошла стрельба, в результате которой получили ранения четыре человека, передает собственный корреспондент Kazinform.

По данным местных СМИ, стрельба началась в 19:30 часов местного времени на авеню Туазон д’Ор 3.

Один из раненых был найден возле галереи «Toison d’Or», второй человек находился непосредственно возле магазина «Apple Store», а третий — на улице Рю де Шевалье.

— Около 19:30 нам сообщили о стрельбе на авеню де ла Туазон д’Ор. Наши службы сразу выехали на место происшествия. Есть трое раненых. Периметр событий установлен. Когда мы приехали, преступников уже скрылись. На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи. Мы находимся в процессе следствия, — подтвердила Ильза Ван де Кир, представитель полиции Брюсселя.

По предварительным сведениям, речь не идет о теракте, возможно имел место инцидент с участием местных группировок, в том числе занятых в сфере наркоторговли, пишут бельгийские СМИ.

Мэр коммуны Иксель Христос Дулкеридис также присутствовал на месте происшествия и подтвердил журналистам, что инцидент, по всей видимости, является сведением счетов местных банд, связанных с наркотиками.