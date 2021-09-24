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    16:29, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В трудовом рабстве удерживали мужчину под Карагандой

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские выясняют обстоятельства, касающиеся видеообращения мужчины. На кадрах мужчина заявил, что его удерживали в трудовом рабстве и периодически избивали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель Павлодарской области записал видеообращение, где он сообщает о том, что его удерживали в трудовом рабстве под Карагандой. Мужчина жалуется, что его работодатель не выплатил ему долги за выполненную работу, а также периодически избивал его.

    «В августе я устроился на работу к Марату. Поехали в Железинский район, отработали там один объект. Он мне не заплатил. Я у него попросил зарплату, за что он меня избил. Потом поехали в Караганду на второй объект. Там отработали. После чего я снова попросил зарплату. И он снова меня избил. 21 сентября я сбежал в обеденное время. Марат забрал у меня сотовый телефон. Также там остались мои документы, личные вещи на объекте. Из шести человек бригады там сейчас остались два человека. Один - гражданин Кыргызстана. Работаем, денег просим. Нам их не дают. Только избивают периодически. Прошу оказать содействие в выплате моей зарплаты и привлечь к ответственности его по факту избиения. Прошу помощи», - говорит мужчина.

    В департаменте полиции Карагандинской области пояснили, что выясняют обстоятельства данного дела.

    «В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение мужчины по факту неуплаты денежных средств за выполненную работу и избиения со стороны работодателя.

    Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Караганды. Сотрудники полиции установили личность автора видео – 41-летнего жителя Павлодарской области. В настоящее время устанавливается его местонахождение. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ведомства.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область Общество Происшествия Правоохранительные органы
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