В тройку лучших по республике впервые вошли мангистауские теннисистки

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Теннисистки из Мангистау впервые в истории региона завоевали бронзовую медаль на чемпионате Республики Казахстан в командном зачете, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат Республики Казахстан по настольному теннису среди подростков 2007 года рождения и младше по парной, смешанной и индивидуальной программе проходил в Алматы с 21 по 27 марта. В них участвовали спортсмены со всех регионов страны.

Для мангистауской команды он стал успешным. Наши землячки сумели показать красивую игру и заняли третье место. В общей копилке мангистауских теннисисток пять бронзовых медалей. Еще одну медаль бронзового отлива на пару со спортсменкой из Шымкента завоевала воспитанница Актауской городской детско-юношеской спортивной школы по теннису Акку Темирханова. Они соревновались в смешанном парном виде.

Кроме того, Акку заняла 7 место среди 80 девушек-теннисисток в одиночном разряде.

Что касается юношей, то мангистаусцы в командном зачете заняли только 6 место, зато двое наших теннисистов вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана.

По словам старшего тренера Мангистауской области по настольному теннису Махатая Рамазанулы, выступление мангистауских теннисисток можно считать вполне успешным, они первыми в истории настольного тенниса региона поднялись на пьедестал почета. А Акку Темирханову, завоевавшую «бронзу» в смешанном виде, тренер назвал восходящей звездой.

Юноши такого результата добивались дважды в 2021 году. Играют они, считает тренер, на очень высоком уровне.

«Немного нашим мальчишкам не хватило до призовых мест. Хотя они играют весьма и весьма замечательно. Отрадно, что двое наших ребят – Даурен Жумагазы и Латифулла Жаксылыков вошли в число сильнейших игроков Казахстана. Они будут соревноваться индивидуально 5-8 мая. Среди девушек в топ-12 сыграет Гузель Тургаева, а в ТОП-16 – Акку Темирханова. Это несомненный успех для нашего края», - заключил тренер Махатай Рамазанулы.

Напомним, спортсмен из Актау стал серебряным призером теннисного турнира в Нур-Султане.