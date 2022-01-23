В три раза за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В три раза за последнюю неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время ситуация в области нестабильная, с 11 января текущего года наш регион находится в «красной» зоне. Только за последние сутки зарегистрировано 463 факта выявления коронавирусной инфекции. Накануне выявлялось почти 600 заболевших в день. За последнюю неделю заболеваемость в целом выросла в три раза», - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев.
В связи с увеличением числа больных с 13 января дополнительно были выделены из резерва 1780 коек. Общее количество инфекционных коек в области достигло 2360, в том числе 106 коек находятся в отделениях реанимации.
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