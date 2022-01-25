В три раза выросло количество вызовов мобильных бригад в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией возросла нагрузка на поликлиники Караганды. Пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус принимаются не только в фильтр-кабинетах, но и обслуживаются на дому, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В день мобильные бригады поликлиники многопрофильной больницы № 1 обслуживают до 350-400 вызовов. Несмотря на график работы с 08:00 до 20:00, зачастую бригады посещают пациентов до глубокой ночи.

«За последние недели наблюдается резкий рост количества вызовов. Примерно в три раза. С утра и до вечера вызовы принимают диспетчеры нашего сall-центра.

Они сортируют их. Если пациенты жалуются на признаки ОРВИ, температуру, насморк, кашель, жидкий стул, эти вызовы перенаправляются мобильным бригадам. Их у нас 13. Если же поступают звонки, где необходима экстренная помощь, их передают в службу скорой помощи. Мобильные бригады обслуживают вызовы четвёртой категории срочности», – рассказала старший регистратор поликлиники МБ №1 Татьяна Бойко.

Всего поликлиника обслуживает 52 тысячи прикреплённых жителей Майкудука. Несмотря на увеличение потока пациентов с признаками ОРВИ и СOVID-19, плановая помощь оказывается в штатном режиме.

«Мобильные бригады при первом посещении осматривают пациентов, берут ПЦР-тесты, дают рекомендации по лечению, памятки. Если у больного подтверждён коронавирус, решается вопрос о его госпитализации, прохождении компьютерной томографии. При лёгком течении болезни пациент пишет расписку о самоизоляции дома. Анализы у него берутся на дому. Пациентам со средним течением болезни при необходимости выдаются пульсоксиметры, жаропонижающие и антибактериальные препараты. Ежедневно с ним держат связь по телефону. Госпитализации подлежат пациенты с низкой сатурацией, высокой температурой более пяти дней, одышкой, рвотой или жидким стулом, приступообразным кашлем», – говорит заведующая третьим отделением Центра семейного здоровья МБ № 1 Балжан Муса.