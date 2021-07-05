В три раза выросло число вакцинирующихся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки привились 3 611 человек. Это в три раза больше, чем было в среднем в июне, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QazVAC» и «Hayat-Vax» получили 3 611 человек. Среди привившихся по контингенту: 212 медиков, 285 педагога, 38 студентов, 27 сотрудник закрытых учреждений, 21 сотрудник правоохранительных органов, 61 госслужащий, 175 человек с хроническими заболеваниями, 2 792 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 94 340 человек. II компонентом вакцин привиты 51 633 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92



Как ранее сообщалось, 518 человек лечатся в стационарах от COVID-19 в Атырауской области.