РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:29, 11 Март 2022 | GMT +6

    В три раза возросло число жалоб на нарушения потребительских прав в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы стали чаще жаловаться на нарушения своих потребительских прав при покупках товаров и услуг. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сообщила представитель департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Гулзада Алматбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Алматбаевой, в 2021 году было рассмотрено 2 014 обращений актюбинцев, касающихся нарушений прав потребителей, что на 296% больше аналогичного периода 2020 года, когда было зарегистрировано 680 обращений. Львиная доля нарушений касается розничной, электронной торговли, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных, туристических услуг, общественного питания, медицины и др.

    «В результате рассмотрения, 1 658 обращений были решены положительно, 326 потребителю были даны разъяснения, 30 обращений были перенаправлены в соответствующие государственные учреждения. Департаментом было проведено шесть проверок субъектов среднего и крупного предпринимательства, вынесено четыре предписания и три административных взыскания в виде предупреждения. В основном, нарушения, с которыми сталкиваются потребители ежедневно, связаны с продажей некачественного товара – 173 случая, возвратом и обменом товара – 166 случаев», - говорит Алматбаева.

    По итогам 2021 года потребителям области был возмещен материальный ущерб на сумму 35 млн тенге.


    Теги:
    Закон и право Права человека Общество Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!