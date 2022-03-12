В три раза возросло число жалоб на нарушения потребительских прав в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы стали чаще жаловаться на нарушения своих потребительских прав при покупках товаров и услуг. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сообщила представитель департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Гулзада Алматбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алматбаевой, в 2021 году было рассмотрено 2 014 обращений актюбинцев, касающихся нарушений прав потребителей, что на 296% больше аналогичного периода 2020 года, когда было зарегистрировано 680 обращений. Львиная доля нарушений касается розничной, электронной торговли, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных, туристических услуг, общественного питания, медицины и др.

«В результате рассмотрения, 1 658 обращений были решены положительно, 326 потребителю были даны разъяснения, 30 обращений были перенаправлены в соответствующие государственные учреждения. Департаментом было проведено шесть проверок субъектов среднего и крупного предпринимательства, вынесено четыре предписания и три административных взыскания в виде предупреждения. В основном, нарушения, с которыми сталкиваются потребители ежедневно, связаны с продажей некачественного товара – 173 случая, возвратом и обменом товара – 166 случаев», - говорит Алматбаева.

По итогам 2021 года потребителям области был возмещен материальный ущерб на сумму 35 млн тенге.