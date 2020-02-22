В три раза возросли объемы налоговых поступлений от обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В три раза возросли объемы налоговых поступлений от обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 лет развития индустриализации в три раза увеличились объемы налоговых поступлений от обрабатывающей промышленности (с 432 млрд тенге в 2009 году до 1 015 млрд тенге за 9 мес. 2019 года, суммарно порядка 9,2 трлн тенге) и производства (более 71 трлн тенге). В результате проводимой работы ежегодно наблюдаются значительные положительные результаты», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, только за прошедший год было привлечено 994 млрд тенге инвестиций в основной капитал, а объем производства обрабатывающей промышленности составил 11,2 трлн тенге (впервые в ноябре 2019 года объем производства обрабатывающей промышленности за месяц превысил 1 трлн тенге).

«Следует отметить, что на небольшой рост некоторых количественых показателей в обрабатывающей промышленности, а также на их снижение повлияли ряд объективных причин. Так, низкие темпы роста производительности связаны с увеличением количества занятых в обрабатывающем секторе, несмотря на опережающий план темпа роста индекса физического объема валовой добавленной стоимости (далее – ВДС)», - отметил Премьер.

В свою очередь, низкие темпы реального роста ВДС сектора связаны:

- со снижением темпов роста цен на основную торгуемую продукцию обрабатывающей промышленности в 2,5 раза (согласно статистической базе Bloomberg в части цен на основные торгуемые металлы, рост в 2016г. - 24,3% к 2015г.; в 2017г. - 11,4% к 2016г., в 2018г. – 9,5%);

- с переносом сроков реализации и невыхода на запланированные мощности значимых проектов в металлургической и машиностроительных отраслях. Вместе с тем, в ряде секторов наблюдается значительный рост производительности труда: в фармацевтике в 3,5 раза (с 20,1 до 70,8 тыс. долл. США), в секторе производства транспортных средств в 2,2 раза (с 40,1 до 88,3 тыс. долл. США), в металлургии в 2 раза (с 39,3 до 76,6 тыс. долл. США), в производстве напитков в 2,8 раза (с 25,5 до 71,9 тыс. долл. США).