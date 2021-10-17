В три раза сократился поток приезжающих в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В три раза уменьшились внешние миграционные процессы в Костанайской области, но на высоком уровне остаются внутренние. Об этом сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Кайрат Дутпаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе 15-16 октября проходила акция «Приемная на дороге». В рамках акции полковник полиции Кайрат Дутпаев рассказал о миграционной ситуации на территории области.

«На сегодняшний день, в связи с пандемией, значительно уменьшились внешние миграционные процессы. Если раньше в область заезжали более 30-40 тысяч граждан, то сейчас поток снизился в 3 раза. Однако внутренний миграционный процесс остается на высоком уровне», - сказал Кайрат Дутпаев.

Также в Костанайской области проводится ОПМ «Нелегал», целью которого является усиление миграционного контроля, пресечение фактов незаконной миграции, торговли людьми, розыск преступников.

За неделю профмероприятия было выявлено более ста нарушений миграционного законодательства, 12 иностранцев по решению суда были выдворены за пределы РК.

Как отметил Кайрат Дутпаев, главный акцент делается на профилактику нарушений миграционного законодательства.