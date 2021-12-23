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В три раза снизилось число тяжело болеющих COVID-19 в Атырауской области

23 Декабря 2021 05:00
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В три раза снизилось число тяжело болеющих COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В три раза снизилось число тяжело болеющих COVID-19 в Атырауской области. В настоящее время в инфекционных стационарах региона находятся 13 пациентов с тяжёлой формой вируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получает 61 человек с коронавирусной инфекцией.

Загруженность составляет 10,5% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест). Это в три раза меньше, чем было летом.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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