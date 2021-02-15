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    17:10, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    В три млрд тенге оценили бесплатный проезд в автобусах для пенсионеров и многодетных в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три миллиарда тенге выделяется ежегодно на проезд в общественном транспорте социально-уязвимым лицам в столице. Об этом сообщил и.о. руководителя городского управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «STC выдает нашим социально-уязвимым гражданам проездные карточки. За счет валидации они осуществляют свои поездки на маршрутах общественного транспорта. Их получают пенсионеры, многодетные… Им выдают именные карточки через STC», - сказал Илья Скуб, выступая на заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития городского маслихата.

    Он также добавил, что по факту, STC предоставляет валидацию на 3 млрд тенге.

    «Это все подтверждается списками», - заверил Илья Скуб.


    Теги:
    Социальная поддержка Транспорт Астана
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