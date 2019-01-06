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В тренерском штабе «Астаны» произошли изменения

6 Января 2019 08:30 139
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В тренерском штабе «Астаны» произошли изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже в начале января в столичном футбольном клубе случились некоторые перестановки, сообщает Sports.kz.

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Так, занимавший должность ассистента главного тренера команды Александр Москаленко покинул клуб. Где 42-летний специалист продолжит тренерскую карьеру, пока неясно.

Москаленко вошел в тренерский штаб «Астаны» в марте прошлого года. До этого он работал в «Булате-АМТ», «Кайсаре» и «Экибастузе». В качестве тренера он выигрывал первую лигу Казахстана (2016 год) и «бронзу» этого же турнира (2015). Также Александр Москаленко признан лучшим тренером первой лиги (2015).

Напомним, в сезоне-2018 «Астана» в пятый раз стала чемпионом Казахстана.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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