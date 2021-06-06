В трех точках Караганды выявлены поддельные игровые терминалы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области пресечена незаконная деятельность 3-х точек нелегального игорного бизнеса в г.Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Из незаконного оборота изъято 6 игровых терминалов, которые были использованы организаторами в проведении запрещенных платных азартных игр под видом терминалом Национального оператора лотереи. Ведется следствие по факту организации незаконного игорного бизнеса.

Напомним, национальный оператор лотереи имеет право на территории страны проводить розыгрыши через собственные терминалы. Они - желто-синего цвета. Обязательно наличие логотипа, номера и QR-кода.



