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    14:10, 12 Август 2023 | GMT +6

    В трёх сёлах Карагандинской области проведут новые водопроводные сети

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    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В сёлах Жараспай, Куланотпес и Изенды Нуринского района продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей. Это поможет обеспечить питьевой водой около полутора тысяч потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    В сёлах Жараспай, Куланотпес и Изенды Нуринского района продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей. Это поможет обеспечить питьевой водой около полутора тысяч потребителей.


    В селе Жараспай реконструкция водопроводных сетей и опреснителей началась в июне.

    «Водопроводные сети в селе Жараспай были изношены на 70 %. Опреснительная станция тоже в плохом состоянии. Поэтому была необходимость в реконструкции. На сегодняшний день подрядчик уже протянул более 6 километров труб, установил свыше 60 колодцев. Всего будет протянуто более 8 километров трубопровода до границы земельных участков потребителей. В Жараспае живут 599 человек», – рассказал главный специалист Отдела строительства Нуринского района Денис Колчин.


    В Куланотпесе никогда не было центрального водоснабжения. В селе проживают 236 человек. Для них подрядная компания построит новые сети общей протяжённостью 15,7 километра.

    «Работы начаты в июле. На сегодняшний день подрядчик уже протянул более 4 километров сетей, – говорит Денис Колчин. – Также проект предусматривает бурение одной скважины, будет построена насосная станция».


    В селе Изенды также продолжается реконструкция водопроводных сетей. Планируется обустройство новой скважины.

    На сегодняшний день проложено более 3 километров труб, работы выполнены на 50 %.

    Общая протяжённость реконструируемых сетей – 10,8 километра. В населённом пункте проживают 652 человека.


    Теги:
    Карагандинская область ЖКХ Инфраструктурные проекты Благоустройство
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