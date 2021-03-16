В трех районах Ташкента школы переводят на дистанционное обучение

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 16 марта школы в трех районах Ташкента переводятся на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Такое решение приняли Министерство народного образования Узбекистана и столичный хокимият.

Речь идет об Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Юнусабадском районах Ташкента, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди учащихся и учителей. Дистанционное обучение будет длиться в течение 14 дней.

В министерстве отметили, что информация о переходе каждой из школ на дистанционную форму обучения будет предоставляться непосредственно администрацией школы.

«Ученики школ, переведенные на дистанционную форму обучения, могут осваивать занятия через телеуроки проекта «Онлайн-школа». Просим родителей оказать содействие в дистанционном обучении своих детей», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана прошло заседание специального штаба под руководством хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, на котором принято решение об усилении карантинных мер.