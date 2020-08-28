В трёх районах Павлодарской области установили малообеспеченным датчики угарного газа

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В трёх районах Павлодарской области власти бесплатно установили малообеспеченным людям датчики угарного газа в домах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области, как в целом и по республике, стартовал месячник пожарной безопасности, направленный на повышение культуры личной безопасности граждан и массированную пропаганду противопожарных мероприятий, - заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ернур Утегенов. - Предлагаем акимам городов и районов комиссионно в составе представителей учреждений образования, здравоохранения, органов полиции и ЧС, социальных служб, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, провести совместные обходы в местах проживания данной категории лиц, обратить внимание на состояние печного отопления, электричества».

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого замакима Павлодарской области Сунгата Есимханова прошло в акимате региона. На встрече обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов и вопросы газового хозяйства в жилом секторе.

По словам начальника ДЧС области Ернура Утегенова, отопительный период 2019-2020 годов в регионе в целом прошёл спокойно. Количество пожаров снизилось на 13 процентов по сравнению с отопительным периодом 2018-2019 годов.

«В прошедший отопительный период было зарегистрировано 362 пожара, общая сумма материального ущерба составила 42 миллиона 437 тысяч тенге, - отметил он. - Вместе с тем, за прошедший период во время пожаров погибли одиннадцать человек, и столько же людей были травмированы».

Он подчеркнул, что главными причинами пожаров в частном жилом секторе зимой были забитые дымоходы, отсутствие тяги в печах, прогары и трещины в конструкциях печей, использование неисправного печного оборудования. Эти нарушения во многих случаях привели к гибели и травмированию людей. Причиной пожаров становились несоблюдение правил пожарной безопасности, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. Ернур Утегенов отметил, что власти Павлодарского, Успенского районов и района Аккулы обеспечивают датчиками угарного газа социально уязвимые слои населения и дал им высокую оценку за такую работу.

«Акимат Павлодарского района в 2019 году приобрёл и установил многодетным и малообеспеченным семьям 55 датчиков угарного газа на сумму один миллион 200 тысяч тенге, - отметил Ернур Утегенов. - Уже в этом году акимат Успенского района заложил денежные средства на 425 тысяч тенге для приобретения датчиков. Акимат района Аккулы почистил дымоходы в домах около 100 многодетных и малообеспеченных семей, а также одиноко проживающих пенсионеров».

Заместитель акима Павлодарской области Сунгат Есимханов поручил взять на контроль вопросы обеспечения безопасности в отопительный период и проводить совместную работу по обходу социально уязвимых слоёв населения.