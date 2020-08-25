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В трех районах Алматы отключат холодную воду

25 Августа 2020 19:30
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В трех районах Алматы отключат холодную воду

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Холодную воду отключат в трех районах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в ГКП «Алматы су», воду временно отключат в Медеуском, Турксибском и в Жетысуском районах.

«26 августа с 9 до 20 часов будет перекрыта подача холодной воды в жилые дома, расположенные в Медеуском районе на улицах Ахундова, Беимбета, Бестужева, Блока, Гурилева, Кабилова, Каратальская, Клубная, Лисаковского, Менделеева, Набережная, Погодина, Полетаева, Рубцовская, Сазановская, Сарбайская, Сырдарьинская, Таирова, Татибекова, Титова, Тюленина, Уштобинская, Халиулина, Чаплина, Щучинская, Экибастузская»,- говорится в сообщении.

Кроме того, 27 августа с 1 часа ночи до 20 часов подачу холодной воды ограничат в жилые дома и административные здания, расположенные в Турксибском районе на территории микрорайонов Атырау-1, Нуршашкан, жилого массива в районе аэропорта, а также в посёлке Бесагаш Алматинской области.

27 августа с 9 до 20 часов подачу холодной воды ограничат в жилые дома и административные здания, расположенные в Жетысуском районе на территории мкр.Айнабулак-4 дома №166 -194б.

«Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для подключения к магистральных сетям новых водопроводов»,- сообщили в ведомстве.


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#Алматы   #ЖКХ  
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Автор:

Гульзат Сахова

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