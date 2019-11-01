В трех областях в субботу прогнозируются шторм, туман и сильный дождь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 2 ноября в ряде областей распространили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 2 ноября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В этот же день в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 2 ноября ожидается ветер западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильные осадки. В Актау днем ожидается сильный дождь. Вероятность шторма 90-95%.