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В трех областях в субботу прогнозируются шторм, туман и сильный дождь
1 Ноября 2019 21:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 2 ноября в ряде областей распространили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Днем 2 ноября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В этот же день в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Петропавловске 2 ноября ожидается ветер западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Мангистауской области днем местами ожидается сильные осадки. В Актау днем ожидается сильный дождь. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Погода,
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