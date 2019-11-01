+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 10 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В трех областях в субботу прогнозируются шторм, туман и сильный дождь

1 Ноября 2019 21:25
Поделиться:
В трех областях в субботу прогнозируются шторм, туман и сильный дождь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 2 ноября в ряде областей распространили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ноябре
Осадки и похолодание – прогноз погоды на 2 – 4 ноября Гололед и осадки ожидаются в Казахстане 1 ноября Сильный ветер ожидается в столице 1 ноября

Днем 2 ноября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В этот же день в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 2 ноября ожидается ветер западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильные осадки. В Актау днем ожидается сильный дождь. Вероятность шторма 90-95%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив