Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

В трех областях ограничили движение на 9 участках республиканских трасс

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 18:21
В трех областях ограничили движение на 9 участках республиканских трасс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на автодорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

По состоянию на 17:30 7 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения. Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 единиц дорожно- эксплуатационной техники и 500 человек.


Акмолинская область   Костанайская область   Северо-Казахстанская область   Дороги   Погода   КазАвтоЖол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею