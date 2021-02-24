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    19:44, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    В трех областях Казахстана ограничено движение на дорогах для транспорта

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    23 февраля в Костанайской области с 17:30 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Мамлютка - Костанай» км. 250-406, уч. п. Узунколь -г. Тобол.

    2. «Екатеринбург - Алматы» км. 555-687, уч. г. Тобол - п. Сарыколь.

    В 19.00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Обход г. Костанай» км. 0-21.

    В Акмолинской области 23 февраля с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 18-231, уч. г. Нур-Султан - г. Щучинск (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).

    В Акмолинской области в 19:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Петропавловск» км. 231-293, уч. г. Щучинск - г. Кокшетау (в оба направления).

    В Актюбинской области с 19:00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 615-710, уч. п. Хобда - с. Курашасай.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт Актюбинская область Акмолинская область
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