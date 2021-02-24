В трех областях Казахстана ограничено движение на дорогах для транспорта
23 февраля в Костанайской области с 17:30 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:
1. «Мамлютка - Костанай» км. 250-406, уч. п. Узунколь -г. Тобол.
2. «Екатеринбург - Алматы» км. 555-687, уч. г. Тобол - п. Сарыколь.
В 19.00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Обход г. Костанай» км. 0-21.
В Акмолинской области 23 февраля с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 18-231, уч. г. Нур-Султан - г. Щучинск (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).
В Акмолинской области в 19:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Петропавловск» км. 231-293, уч. г. Щучинск - г. Кокшетау (в оба направления).
В Актюбинской области с 19:00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 615-710, уч. п. Хобда - с. Курашасай.