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В трех областях 3 декабря ожидаются метели и гололед
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В трех областях республики во вторник, 3 декабря, распространено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
3 декабря в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами до 15-20 м/с. В городе Костанае: ночью и утром 3 декабря ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
3 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау: 3 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90 %.
3 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем местами силой до 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.
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