В трех инфекционных стационарах Атырауской области не осталось пациентов с COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В трех инфекционных стационарах Атырауской области не осталось пациентов с COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе от COVID-19 вылечились 10 человек. Последние 2 пациента выписались из инфекционного стационара областной больницы №2 24 февраля.

Таким образом, в инфекционных стационарах областной больницы №2, фтизиопульмонологического центра, а также на месторождении Тенгиз пациентов с COVID-19 нет.

«Продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции 44 пациента. Из них 36 пациентов - в модульной больнице, 8 - в районных инфекционных стационарах»,,- рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.