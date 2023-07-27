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В трех городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Гульмира Байзакова
27 Июля 2023, 07:18
В трех городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 27 июля будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Актобе, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Алматы   Актюбинская область   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Погода  
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