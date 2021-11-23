В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах Казахстана 23 ноября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», 23 ноября 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актау и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



