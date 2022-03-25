В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 25 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах Казахстана 25 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 25 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Балхаш и Жезказган.

В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в северных регионах Казахстана 25 марта ожидаются осадки.