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В трех городах Казахстана 30 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 30 октября ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, 30 октября в городах Балхаш, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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