+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 3 °С
USD 387.92 EUR 429.70
RUB 6.06 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В трех городах Казахстана 30 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

30 Октября 2019 06:37
Поделиться:
В трех городах Казахстана 30 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 30 октября ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

В трех городах Казахстана 26 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
В четырех городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в трех городах Казахстана О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей трех городов РК

По данным синоптиков, 30 октября в городах Балхаш, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив