В трех городах Казахстана 3 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 3 декабря ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 декабря в городах Нур-Султане, Павлодаре, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Актау, Караганде, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).