В транспортной полиции служат более 30 полицейских династий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Департаменте полиции на транспорте МВД РК и его линейных насчитывается не меньше трех десятков семей, где работают дети ветеранов, посвятивших всю свою жизнь службе в органах внутренних дел нашей страны, а также семьи, где общий стаж службы в ОВД представителей всех поколений составляет более ста лет. Об этом передает МИА «Казиноформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Династия полицейских – это семьи, которые поддерживают традиции служения Отечеству. Эти семьи берегут и воспитывают нравственность, хранят память предков, их жизненные устои, растит новые поколения. Именно в династиях понятия честь, верность долгу, авторитет профессии прививаются с детства. Также, среди сотрудников Департамента работают дети героев совершивших подвиги, таковым является Ринат Омирбеков, который работает в Линейном отделе полиции на станции Шиели Кызылординской области. Его отец Муратбек Омирбеков будучи оперуполномоченным Линейного отдела внутренних дел на станции Кызылорда погиб 29 лет назад при исполнении служебных обязанностей. В ходе спецоперации обезвредил двоих особо опасных преступников, после чего он получил ранение не совместимое с жизнью. После смерти старший лейтенант полиции М. Омирбеков был награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

Настоящая преемственность поколений прослеживается в полицейской династии Магомедовых. В их семье начало династии сотрудников ОВД положил Кодо Магомедов, который был убит при исполнении служебных обязанностей еще в начале 30-х годов прошлого века. Сыновья Харона Магомедова Руслан и Салах пошли по стопам деда и отца Х. Магомедова, посвятившего борьбе с преступностью более 40 лет.

Представители четвертого поколения от этой традиции также не отступили. Сын Салаха Хароновича – Хасан Магомедов более 10 лет работает в Линейном отделе полиции на станции Петропавловск. Он – майор полиции. Общий стаж службы в ОВД представителей всех четырех поколений уже превысил 100 лет.

В 2014 году семья Магомедовых стали финалистами национального конкурса «Мерейлі отбасы», которых лично поздравил Первый Президент страны – Елбасы Н. А. Назарбаев и собственноручно вручил ключи от автомобиля «Нива».

А вот в семье Федуновых – двое близнецов Владимир и Никита работают в полиции. Их отец Алексей Валерьевич отдал в общей сложности полицейской профессии 25 лет. О службе в правоохранительных органах, о трудностях, испытаний и опасности в работе братья Федуновы знали не понаслышке.

Есть случаи, когда служба в органах внутренних дел дает начало романтическим отношениям и созданию семьи.

Один из таких примеров – семья Сулейменова Сымбата и Күмісай Жумадиллаевой. В данное время супружеская пара полицейских работают в Линейном управлении полиции на станции Алматы 1.

Супружеская пара воспитывает двух сыновей – Бексұлтан и Ерсұлтан.

Как вы видите «Полиция – это не только погоня за преступниками, раскрытие преступлений и следствие уголовных дел, но и большая семья, в который в каждом поколении воспитывается дух патриотизма и любовь к Родине», – говорят представители династии полицейских.



