В транспортной полиции Казахстана работают мастера спорта и чемпионы мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре Департамента полиции на транспорте МВД РК выполняют свои оперативно-служебные задачи представители многих специальностей, для которых спорт является важной и неотъемлемой частью профессиональной подготовки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Обучение сотрудников боевым приемам борьбы, занятиям по огневой и по физической подготовке проводит Управление специальной и мобилизационной подготовки (УСМП) Департамента. Полицейские регулярно участвуют и занимают призовые места в международных и республиканских соревнованиях.

Сегодня среди сотрудников транспортной полиции работают мастера спорта международного класса, чемпионы мира среди силовых структур, неоднократные Чемпионы по «Қазак күресі», самбо и дзюдо. К примеру, подполковник полиции Талгат Кожабаев является мастером спорта международного уровня, трехкратным Чемпионом мира среди силовых структур, неоднократным чемпионом по казак күресі, самбо и дзюдо мастера спорта международного уровня и многократные чемпионы мира. Он занял ІІ место в Всемирных играх среди полицейских 67-ми стран мира в США.

Старший лейтенант полиции Жигер Сакенулы – трехкратный чемпион мира по самбо, мастер спорта по «қазақ күресі», дзюдо и самбо. Старший сержант полиции Айдос Абдолұлы – чемпион Евразии по самбо, серебряный призер чемпионата Республики Казахстан. Как отметил, начальник УСМП Талгат Кожабаев, на тренировках отрабатываются навыки необходимые в повседневной службе, применения боевых приемов борьбы и рукопашного боя, практические навыки личной безопасности в экстремальных ситуациях, а также приемы с использованием специальных средств и табельного оружия при пресечении противоправных действий.

«Для повышения уровня спортивного мастерства сотрудников, пропаганды здорового образа жизни и спорта среди личного состава Департамента постоянно проводятся спортивные мероприятия по разным видам спорта («Қазақ күресі», самбо, мини-футбол, волейбол и др.)», - говорит Т.Кожабаев.









По его словам, ежегодно проводятся соревнования по «Қазақ күресі» на кубок начальника Департамента среди органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии гарнизона города Нур-Султан, где сборная команда департамента стабильно занимает первые места. Успехи наших спортсменов – во многом это повышение престижа и авторитета полицейской службы в обществе.







