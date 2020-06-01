В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным

Новости
В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным
1 Июня 2020 09:43
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным. Такая акция организована к Международному дню защиты детей, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
«Сегодня 1 июня трамвайное управление Павлодара организует всем детям старше 7 лет бесплатный проезд, - сообщили на предприятии. - Необходимо предоставить школьную справку».
Отметим, с 1 июня 2020 года, согласно внесённым изменениям в постановление главного санитарного врача области. движение общественного транспорта осуществляется без ограничения по времени.
Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстан представит доклад по охране прав детей в Женеве
- Международный день защиты детей празднуют в Казахстане
- Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
- 860 владельцев гражданского оружия проверили в Павлодаре
- Полицейская кавалерия начала службу в Экибастузе
- Жизни детей спасли прохожая и полицейский в Акмолинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047