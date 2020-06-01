В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным. Такая акция организована к Международному дню защиты детей, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Сегодня 1 июня трамвайное управление Павлодара организует всем детям старше 7 лет бесплатный проезд, - сообщили на предприятии. - Необходимо предоставить школьную справку».

Отметим, с 1 июня 2020 года, согласно внесённым изменениям в постановление главного санитарного врача области. движение общественного транспорта осуществляется без ограничения по времени.