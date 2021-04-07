В торговых центрах ВКО откроются пункты вакцинации

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дополнительные пункты вакцинации планируется открыть на крупных предприятиях Восточно-Казахстанской области и в торговых центрах. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции рассказал руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр области.

В Восточном Казахстане с 1 февраля стартовала кампания по добровольной вакцинации против коронавирусной инфекции.

По данным Управления здравоохранения, на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 9 457 человек, а ревакцинацию прошли 5 118 человек.

Сейчас проводится работа по увеличению количества прививочных пунктов.

«Мы уже прививаем медицинских работников, сотрудников правоохранительных и силовых структур, педагогов, и людей с хроническими заболеваниями. На сегодня открыто 60 прививочных пунктов. Поставлена задача открыть дополнительные пункты на крупных предприятиях и торговых центрах. В течение этой недели планируем запустить еще около 60 пунктов для вакцинации, чтобы желающие люди могли получить прививку против коронавируса», – отметил Ермек Омарбеков.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.