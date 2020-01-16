В торговых центрах Нур-Султана разъяснят изменения в Налоговом кодексе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по г. Нур-Султану сообщает, что 17 января в 15.00 планируется проведение республиканской акции по разъяснению основных нововведений в Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в торгово-развлекательных центрах и ЦОНах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент.

Акция проводится в рамках работы Проектного офиса «Қаржы министрлігі – Адалдық алаңы» для своевременного реагирования на вопросы и предложения, поступающие от населения, с целью пропаганды открытости и доступности деятельности Министерства финансов под эгидой «Адалдық алаңы».

Места проведения акции:

ТРЦ «Аружан»;

ТРЦ «Евразия»;

ТД «Рахмет» (пр. Б. Момышулы, 10, пр. Н. Тлендиева, 15);

ТД «Гульжан»;

ТРЦ «Керуен»;

ТРЦ «Сарыарка»;

ТД «Артем».

По всем интересующим вопросам можно обратиться по номерам: 8 (7172) 22-73-12, 22-73-17, 22-60-65.



