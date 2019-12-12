В Торгае браконьер отстрелил 15 кабанов

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Торгай сотрудники природоохранной полиции задержали браконьера, отстрелившего 15 кабанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

10 декабря полицейскими в ходе патрулирования в селе Торгай остановлена автомашина марки «Nissan Patrol». В салоне автомашины полицейские обнаружили 15 туш дикого кабана со следами отстрела. По данному факту природоохранной полицией задержан 58-летний житель села Акшыганак Жангельдинского района. Подозреваемый без лицензии на производство охоты отстрелил 15 особей кабанов.

Другой факт зарегистрирован в Наурзумском районе.

12 декабря около 2 часов ночи на территории Наурзумского государственного природного заповедника задержаны трое мужчин, жителей Актюбинской области и Костаная и Затобольска. Злоумышленники застрелили одного лося и при разделывании туши были задержаны полицейскими совместно с егерями заповедника.

Полицейскими изъято нарезное ружье, гладкоствольное оружие, патроны, фароискатель, 2 ножа, топор, арканы и автомашина «УАЗ-патриот».

В настоящее время по этим двум фактам начаты досудебные расследования по статье 337 ч.3 УК РК «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Нанесенный ущерб составил более десяти миллионов тенге.