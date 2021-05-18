В тop-100 участников республиканской олимпиады «IQanat» вошли два  школьника из Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 38 восьмиклассников сельских школ готовятся к финалу республиканской олимпиады «IQanat». Спонсоры проекта предлагают участникам, успешно прошедшим отборочные туры в районах и занявшим призовые места на республиканском этапе, гранты для обучения в вузах РК и зарубежья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В области третий год успешно проводятся отборочные туры республиканской олимпиады «IQanat» для учащихся девятых классов сельских школ. Спонсором проекта выступил общественный фонд «Образовательный фонд «IQanat» (город Нур-Султан), учредителями которого являются успешные бизнесмены страны», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Основные цели олимпиады - выявление и поддержка способных сельских школьников, активизация их интеллектуальной, познавательной и творческой активности. Отборочные туры олимпиады «IQanat» в Павлодарской области проводятся по приказу управления образования в школах районных центров с выездом областного координатора на места проведения. Впервые первый отборочный тур в регионе проводился в декабре 2018 года во всех десяти районах. Первые два года олимпиада проходила по физике, математике, английскому языку и литературе.

«В этом году принято решение проводить олимпиаду по всем предметам, и в соответствии с разработанным центральным офисом образовательного фонда «IQanat» новым положением об олимпиаде 25 процентов участников от общего числа, набравшие наиболее высокие баллы в первом туре, проходят во второй отборочный тур (областной). Аналогично проводится отбор и во втором туре для прохождения в третий (республиканский) тур, который проводится в форме слёта в городах Нур-Султан, Алматы (ежегодно место проведения меняется)», - уточнили в управлении.

Спонсоры проекта предлагают участникам, успешно прошедшим отборочные туры в районах и занявшим призовые места на республиканском этапе, образовательные гранты для обучения в казахстанских и зарубежных вузах, подчеркнули в ведомстве.

«Все участники республиканского этапа олимпиады, в дальнейшем обучаясь в десятом-одиннадцатом классах, получают возможность бесплатной дистанционной подготовки к ЕНТ с лучшими педагогами региона за счёт средств общественного фонда на образовательной интернет-платформе «Еduway», - добавили в управлении.

В 2020-2021 учебном году олимпиада для учащихся девятых классов проходила в районных центрах на осенних каникулах в режиме офлайн по согласованию с департаментом санэпидконтроля Павлодарской области. В первом туре приняли участие 484 сельских школьника, из которых во второй областной тур прошли 115 человек. Из них 40 детей получили путёвку на финальный тур. В третьем туре участвовали 36 детей.

«По итогам третьего (республиканского) тура из 734 участников олимпиады в лучшие 300 детей-победителей вошли 16 детей из Павлодарской области, которые стали претендентами на поступление в «Iqanat High School of Burabay». Высшая школа «Iqanat» в Боровом ежегодно отбирает из числа 300 претендентов в школу 100 детей с наилучшими результатами по итогам дополнительного тестирования», - уточнили в управлении образования.

В тop-100 из Павлодарской области вошли два сельских школьника: Нурсултан Амрин из Железинского района и Валерия Безверхова из Актогайского района. Эти дети получили путёвку в «Iqanat High School of Burabay» и начнут обучение уже с сентября. А из числа 16 победителей второе место по географии заняла Дильназ Калыкова; второе место в олимпиаде на интернет-платформе - у Юлии Заяц из Успенского района.

«Все финалисты имеют возможность заниматься дистанционно на образовательной интернет-платформе «Еduway», а также дополнительно для победителей разработано новая программа по математике и английскому языку «IQ IP – Intensive Program». Не исключено, что данная программа будет совершенствоваться и в дальнейшем с учётом потребностей её пользователей», - добавили в ведомстве.

Сейчас 38 восьмиклассников сельских школ Павлодарской области готовятся к финалу олимпиады, который запланирован на второе июня этого года.