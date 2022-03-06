В топ-10 казахстанских боксеров произошли серьезные изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших боксеров Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сравнению с положением казахстанских боксеров в рейтинге BoxRec на начало февраля, произошли некоторые значительные изменения. Так, Канат Ислам потерпел первое поражение в профессиональной карьере и опустился со второго места на шестое. Мейирим Нурсултанов с десятого места поднялся сразу на второе. Также в десятку лучших боксеров из Казахстана вошел Бекман Сойлыбаев.

ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам февраля:

1. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 31.14;

2. Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) — 17.82;

3. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) — 16.93;

4. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) — 14.25;

5. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) — 12.66;

6. Канат Ислам (28-1, 22 КО) — 12.50:

7. Али Ахмедов (18-1, 14 КО) — 10.81;

8. Бекман Сойлыбаев (13-1, 5 КО) — 7.788;

9. Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) — 7.048;

10. Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) — 6.083.