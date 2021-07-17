В Томской области обнаружен пропавший с радаров самолет Ан-28

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре ТАСС сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», - сказал собеседник агентства.

«Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей», - уточнили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 19 человек. «На борту Ан-28 находилось 15 пассажиров, в том числе два ребенка, а также четыре члена экипажа», - сказали в пресс-службе регионального главка ведомства.

По информации источника, при жесткой посадке Ан-28 перевернулся. «У него повреждена носовая часть, а также стойка шасси», - сказал собеседник агентства.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре (АПСЦ) сообщили, что их вертолет приземлился на месте жесткой посадки самолета, готовится эвакуация пассажиров Ан-28. «Наш поисковый вертолет нашел рядом площадку, приземлился. Готовится эвакуация, осматривают людей. Эвакуация будет и нашим [вертолетом], и другие еще привлечем», - сказал собеседник агентства. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.

Пассажиров и экипаж доставят в Томск. «Люди будут доставлены в Томск вертолетом с дозаправкой в Бакчаре», - сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пассажиры не получили серьезных травм. Представитель регионального оперативного штаба по ликвидации ЧП уточнил, что пассажиров самолета осмотрят в селе Бакчар во время дозаправки вертолета, а после доставят в Томскую областную клиническую больницу.

В АПСЦ подтвердили, что пассажиры не получили серьезных травм. «Командир борта сломал ногу. Остальные сильно не пострадали, ссадины, шоковое состояние у них», - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.