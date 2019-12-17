-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:37
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 07:00
-
-
-
В Токио состоялось официальное открытие Олимпийского стадиона
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев до проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио состоялось торжественное открытие Олимпийского стадиона, сообщает Казинформ со ссылкой на официальный сайт XXXII Летних Олимпийских игр 2020 в Токио.
На церемонии, которая состоялась в воскресенье, присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и архитектор Кэнго Кума.
Проведение церемоний открытия и закрытия, а также футбольных матчей и Олимпийских и Паралимпийских игр по легкой атлетике оставит неизгладимое впечатление и воспоминания у зрителей.
«Мы с нетерпением ждем встречи спортсменов со всего мира на новом стадионе во время церемонии открытия Олимпийских игр 24 июля 2020 года и Паралимпийских игр 25 августа 2020 года. Весь мир устремит свои взоры на этот культовый символ Токийских игр 2020», сказал глава Олимпийского комитета Токио-2020 Тосиро Муто.
«Мы верим, что стадион станет незаменимым наследием, местом, где люди смогут проводить здоровые и полноценные дни, наслаждаясь спортом еще 50 лет и даже больше. Исходя из этого, мы продолжим подготовку к проведению лучших в истории Игр», - добавил Т. Муто.
Известный архитектор Кэнго Кума, который спроектировал стадион, хотел сделать упор на экологическую сознательность. Имея это в виду, было очень важно, чтобы стадион идеально гармонировал с окружающей природой, включая зеленую зону, известную под названием Внешний сад храма Мэйдзи Дзингу. Именно поэтому архитектор спроектировал это величественное здание из дерева и зелени, назвав его «живым деревом».
Фасад состоит из перекрывающихся многослойных карнизов из дерева, собранных в 47 префектурах Японии. Стоит отметить, что на территории стадиона было посажено более 47 тыс. деревьев.
На стадионе доступные сидения будут распределены по всем ярусам и этажам трибун, что обеспечит видимость и комфорт зрителям на инвалидных колясках. При этом естественный воздух будет циркулировать для отвода тепла и влаги, его будут поддерживать 185 вентиляторов, создающих воздушный поток, и системы туманного охлаждения.
На Олимпийском стадионе 1 января 2020 года пройдет 99-й Кубок императора Японии по футболу JFA.
- Илья Ильин и Нижат Рахимов выступят на Кубке Катара
- Я чуть-чуть не доработал - Виктор Коточигов о защите титула от WBC
- «Кайрат» и «Жетысу» сыграют в финале кубка Казахстана по футзалу
- Казахстан одержал первые победы на лицензионном турнире по пляжному волейболу
- Виктор Коточигов защитил чемпионский титул WBC International в Алматы
- 5 золотых медалей завоевали борцы Казахстана на чемпионате мира по Qazaq Kuresi
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана