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В Токио раньше времени зацвела сакура

15 Марта 2023, 08:30
В Токио раньше времени зацвела сакура Фото: Kyodo

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры. Так рано вишневые деревья не цвели с 1953 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Сотрудник метеорологического агентства Японии сообщили, что первые цветущие бутоны сакуры появились в Токио вчера днем. Сезон цветения пришел в этом году на 10 дней раньше, чем обычно, и на шесть дней раньше, чем в прошлом году.

Агентство сообщает, что это произошло, поскольку в марте температура начала повышаться.

Примечательно, что цветение сакуры началось раньше времени именно в Токио, в отличие от других городов и префектур Японии. Цветение вишневых деревьев по всей стране также ожидаются раньше сезона из-за более теплой погоды.

Посетители парков, находящихся в Токио, таких как парк Уэно, впервые за три года смогут устраивать вечеринки с едой и напитками во время сезона цветения сакуры из-за отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Хотя правительство Токио рекомендовало гражданам страны воздержаться от проведения подобных сборищ из опасений, что вирус может сыграть злую шутку и вернуться.


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