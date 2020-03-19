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В территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры

19 Марта 2020 12:30
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В территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД) сообщает, что в связи с введением на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения в целях удобства и уменьшения посещений во всех территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры, в которых можно будет получить консультации по всем вопросам, касающимся исполнения налоговых и таможенных обязательств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

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На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по ссылке .

Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:

По телефонному номеру 1414;

WhatsApp: +7 778 210 98 68

+7 776 136 41 32

+7 705 559 12 33

+7 705 559 12 39

По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru

Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414


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Ключевые слова: Минфин РК, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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