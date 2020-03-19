В территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД) сообщает, что в связи с введением на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения в целях удобства и уменьшения посещений во всех территориальных органах государственных доходов созданы контакт-центры, в которых можно будет получить консультации по всем вопросам, касающимся исполнения налоговых и таможенных обязательств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.
На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по ссылке .
Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:
По телефонному номеру 1414;
WhatsApp: +7 778 210 98 68
+7 776 136 41 32
+7 705 559 12 33
+7 705 559 12 39
По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru
Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414
- Об обеспечении продовольственной безопасности в столице рассказали в акимате
- Жители столицы могут заказывать еду онлайн в период карантина
- Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане
- Будут ли выпускать находящихся на карантине казахстанцев из Алматы
- В какие call-центры по коронавирусу могут обращаться жители Нур-Султана
- Россиянин с коронавирусом будет лечиться в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана