В Темиртау партия «Nur Otan» провела предвыборную встречу с работниками здравоохранения

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Дворце культуры города металлургов состоялась встреча кандидатов в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» Баинбаевой Е. В, Гусева О.И, Варгановой Е.П, Костюшина В.А, Кадыровой Г.Ш, Ескалиевой А.Т с работниками здравоохранения в рамках предвыборной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

На встрече кандидат Алтынай Ескалиева озвучила, что партия «Nur Otan» выступает за то, чтобы каждому гражданину был обеспечен равный доступ к качественным медицинским услугам. В среднесрочном периоде основной приоритет в отрасли будет направлен на развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения. В работе будет использован опыт, полученный в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также, в городе будет проведена работа по улучшению медицинской помощи, отвечающей потребностям населения, путем внедрения высокоэффективных методов диагностики и лечения. Продолжится работа по цифровизации здравоохранения – резюмировала кандидат.

Кандидат Владимир Костюшин отметил, что Темиртау должен стать городом, где все жители будут ощущать себя безопасно. Партия «Nur Otan» будет повышать эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Для этого партия «Nur Otan» будет добиваться: Открытия в городе Центра оперативного управления с видеонаблюдением, обеспечению 80% оснащения сотрудников носимыми видеорегистраторами и служебными автомашинами; установления в городе порядка 100 видеокамер с выводом изображения в режиме online в участковые пункты полиции.

Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на все вопросы жителей, касающиеся нехватки врачей, обеспечение жильем медицинских работников, цифровизации медицинских услуг. Кроме того, прозвучали и вопросы благоустройства города, газоснабжения и экологической обстановки в городе.

В завершение встречи кандидаты призвали всех прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.