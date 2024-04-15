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    10:37, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Темиртау на полигон вывезли 1557 тонн мусора

    В Темиртау на полигон вывезли 1557 тонн мусора
    Фото: акимат Карагандинской области

    Ежедневно полиция Темиртау в среднем выписывает до 20 предписаний за неубранные территории. Если в течение недели нарушители не наведут порядок, то им грозит штраф до 30 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Карагандинской области в течение месяца проходит акция «Таза Қазақстан». В Темиртау с начала акции на полигон вывезли 1557 тонн мусора.

    В Темиртау проходит акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат Карагандинской области

    В минувшие выходные аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев принял участие в субботнике в Темиртау. Он побывал в нескольких дворах города металлургов, где не только обсудил проблемы, но и присоединился к активистам по уборке улицы. Вместе с жителями 12-го дома 7-го микрорайона Ермаганбет Булекпаев наводил порядок в сквере.

    В Темиртау проходит акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат Карагандинской области

    - Сегодня приехал в Темиртау, на следующей неделе – Сарань, Шахтинск, Абай. Во все города и районы области поедем. Хочу поблагодарить жителей домов, которые вышли на субботник и убирают. Здесь хороший сквер. Акиму города поручил, чтобы рассмотрел возможность его благоустройства, – сказал аким области.

    Ермаганбет Булекпаев обратился еще раз ко всем жителям с призывом убирать свои территории.

    В Темиртау проходит акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат Карагандинской области

    - Эту зеленую зону мы очень любим. Здесь наши дети гуляют, поэтому и следим. На субботники всегда выходим. Наши соседи очень активные, – говорит жительница 12-го дома 7-го микрорайона Елена Ардабаева.

    Также глава области побывал в других дворах 7-го микрорайона. Сделал замечание хозяину автостоянки по санитарному состоянию. Тот сообщил, что уже наводит порядок.

    В Темиртау проходит акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат Карагандинской области

    На въезде в город начали подготовку к ремонту проспекта Металлургов, работает техника по фрезеровке асфальта. Со следующей недели подрядчики приступают к текущему ремонту дорожного полотна на проспекте Металлургов – от проспекта Мира до Республики.

    В Темиртау идет уборка дворов, дорог и тротуаров, парков и скверов. Ликвидируются несанкционированные свалки. В субботнике принимает участие молодежь и бизнесмены.

    В Темиртау проходит акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат Карагандинской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Акимат Карагандинская область Благоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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