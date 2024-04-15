В Темиртау на полигон вывезли 1557 тонн мусора

Ежедневно полиция Темиртау в среднем выписывает до 20 предписаний за неубранные территории. Если в течение недели нарушители не наведут порядок, то им грозит штраф до 30 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области в течение месяца проходит акция «Таза Қазақстан». В Темиртау с начала акции на полигон вывезли 1557 тонн мусора.

Фото: акимат Карагандинской области

В минувшие выходные аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев принял участие в субботнике в Темиртау. Он побывал в нескольких дворах города металлургов, где не только обсудил проблемы, но и присоединился к активистам по уборке улицы. Вместе с жителями 12-го дома 7-го микрорайона Ермаганбет Булекпаев наводил порядок в сквере.

Фото: акимат Карагандинской области

- Сегодня приехал в Темиртау, на следующей неделе – Сарань, Шахтинск, Абай. Во все города и районы области поедем. Хочу поблагодарить жителей домов, которые вышли на субботник и убирают. Здесь хороший сквер. Акиму города поручил, чтобы рассмотрел возможность его благоустройства, – сказал аким области.

Ермаганбет Булекпаев обратился еще раз ко всем жителям с призывом убирать свои территории.

Фото: акимат Карагандинской области

- Эту зеленую зону мы очень любим. Здесь наши дети гуляют, поэтому и следим. На субботники всегда выходим. Наши соседи очень активные, – говорит жительница 12-го дома 7-го микрорайона Елена Ардабаева.

Также глава области побывал в других дворах 7-го микрорайона. Сделал замечание хозяину автостоянки по санитарному состоянию. Тот сообщил, что уже наводит порядок.

Фото: акимат Карагандинской области

На въезде в город начали подготовку к ремонту проспекта Металлургов, работает техника по фрезеровке асфальта. Со следующей недели подрядчики приступают к текущему ремонту дорожного полотна на проспекте Металлургов – от проспекта Мира до Республики.

В Темиртау идет уборка дворов, дорог и тротуаров, парков и скверов. Ликвидируются несанкционированные свалки. В субботнике принимает участие молодежь и бизнесмены.