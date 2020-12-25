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В Темиртау кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» встретились с ветеранами города

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Декабря 2020, 17:08
В Темиртау кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» встретились с ветеранами города

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборной кампании прошла встреча кандидатов в депутаты Темиртауского городского маслихата Сергея Урываева и Светланы Актуреевой с ветеранами города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе мероприятия они рассказали о проводимой «Nur Otan» работе и об основных семи приоритетах развития города, обозначенных в предвыборной программе. Было отмечено, главная цель программы – создание условий для постоянного улучшения качества жизни и благосостояния населения. Особое внимание было уделено воспитанию подрастающего поколения в контексте духовно-нравственного направления, казахстанского патриотизма, межнационального согласия.

Сергей Урываев озвучил: «Старшее поколение нашего города активно участвуют в воспитании вышеуказанных направлений, проводя встречи, собрания, беседы, участвуя во внеклассных мероприятиях с облучающимися нашего города. Опыт и мудрости этого поколения неоценима в деле воспитания подрастающего поколения, опыт нашего города в проведении совместных мероприятий Совета ветеранов, Совета аксакалов города с облучающимися, студентами я считаю уникальным и требующим расширения и всесторонней поддержки, в том числе со стороны партии - это отражено в предвыборной программе партии «Nur Otan».

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В тесном взаимодействии старшего и подрастающего поколения мы можем много достичь во благо нашего города, области и Республики в целом! Вместе - мы сила!

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.


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