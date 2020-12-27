В Темиртау кандидаты в депутаты от «Nur Otan» встретились с почётным жителем города Майрой Сыздыковой

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборной кампании прошла встреча кандидатов в депутаты Темиртауского городского маслихата Ескалиевой Алтынай и Урываева Сергея с почётным жителем города Темиртау Сыздыковой Майрой Аубакировной у нее на дому. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Майра Сыздыкова — известный в городе врач-фтизиатр. Ходатайство о присвоении ей почетного звания было подготовлено руководством противотуберкулезного диспансера. Майра Аубакировна вышла на заслуженный отдых в 2001 году, но продолжила работать. На сегодня она является председателем медицинской комиссии Совета ветеранов по медобслуживанию инвалидов, участников войны и тружеников тыла.

Сергей Васильевич озвучил, что позитив, улыбка, доброжелательность и неиссякаемая энергетика этого уважаемого человека царила на встречи! С такими людьми нашего города, как Майра Аубакировна, можно уверенно шагать вперёд и реализовывать планы нашей партии».

Алтынай Токеновна озвучила, что ее переполняют чувства гордости и радости от того, что в нашем городе есть такой мудрый наставник! Приятен и тот факт, что Майра Аубакировна всесторонне поддерживает программу партии «Nur Otan», видит реальные дела партии и высоко оценивает стремление партии улучшать благосостояние простых и особенно нуждающихся граждан города и страны в целом!

В ходе беседы были разъяснены основные направления Предвыборной программы партии «Nur Otan». Майра Аубакировна особое внимание уделила необходимости патриотического воспитания молодёжи на примере старшего поколения, о решении проблем социально-уязвимых категорий граждан, а также о повышении престижа рабочих специальностей.

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.