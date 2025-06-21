В Темиртау активными темпами развивается легкая промышленность

Одним из важных направлений работы предприятия является развитие легкой промышленности. В рамках внутренней кооперации Qarmet Service обеспечивает производство и поставку спецодежды, средств индивидуальной защиты и текстильной продукции для работников промышленного сектора.

В этой сфере достигнуты значительные результаты: модернизированы производственные линии, внедрены современные технологии раскроя и пошива, расширен ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества, безопасности и комфорта. Существенно увеличены объемы выпуска, а благодаря сотрудничеству с казахстанскими производителями тканей удалось локализовать поставки и повысить оперативность производства.

Фото: Qarmet

В рамках социальной ответственности компания также вносит вклад в развитие городской инфраструктуры. Одним из таких направлений стало обновление трамвайного парка города Темиртау. Сегодня на маршрутах работает восемь новых современных трамваев, оборудованных кондиционерами, мягкими сиденьями, поручнями и системами видеонаблюдения. Транспорт активно используется как сотрудниками Qarmet, так и жителями города. Параллельно проводится подготовка кадров: обучение проходят будущие машинисты, электромонтеры, водители и слесари-ремонтники.

Фото: Qarmet

Кроме того, на базе Qarmet Service создан промышленный кластер площадью свыше 20 000 м². Новая площадка станет поясом малых и средних предприятий, ориентированных на переработку стального проката и поставку продукции под нужды комбината. Более того, уже опубликован перечень товаров для оффтейк- и долгосрочных контрактов по 160 товарным позициям, общий объем закупок по которым оценивается до $87 млн.

Фото: Qarmet

Промышленный кластер не только укрепит безопасность поставок комбината и расширит рынки сбыта до «забора», но и также станет новым источником экономического роста региона за счет создания сотен рабочих мест, освоения выпуска новых видов продукции, снижения импортозависимости и увеличения налоговых поступлений. Qarmet Service последовательно внедряет новые подходы в управлении, автоматизирует складские и логистические процессы, инвестирует в развитие персонала. Все это делает компанию надёжным, современным и социально ориентированным партнёром в системе отечественной промышленности.