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    04:19, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    В Темиртау 29 апреля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 29 апреля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    29 апреля 2021 года в городе Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. В остальных городах метеоусловия будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
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