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    15:32, 03 Март 2021 | GMT +6

    В Темирском районе Актюбинской области – новый аким

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом по распоряжению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина акимом Темирского района назначен Саламат Аманбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

    Саламат Аманбаев - выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства, Московской государственной юридической академии.

    Начал трудовую деятельность старшим экономистом по государственным доходам Мугалжарского районного финансового отдела.

    В разные годы работал в налоговых органах Актюбинской области, директором департамента труда и социальной защиты населения по Актюбинской области, председателем комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, руководил департаментом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

    До назначения занимал должность руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области.


    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Акимат Актюбинская область
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