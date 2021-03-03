В Темирском районе Актюбинской области – новый аким

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом по распоряжению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина акимом Темирского района назначен Саламат Аманбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Саламат Аманбаев - выпускник Алма-Атинского института народного хозяйства, Московской государственной юридической академии.

Начал трудовую деятельность старшим экономистом по государственным доходам Мугалжарского районного финансового отдела.

В разные годы работал в налоговых органах Актюбинской области, директором департамента труда и социальной защиты населения по Актюбинской области, председателем комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, руководил департаментом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

До назначения занимал должность руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области.